Il cordoglio dell’ISS per la scomparsa del dottor Pier Marino De Luigi.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a nome del personale dell’ISS, intende esprimere sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del dottor Pier Marino De Luigi per la sua scomparsa. L’intero Istituto intende stringersi attorno ai familiari del dottor De Luigi, che per tanti anni ha prestato servizio come Medico di Medicina Generale, in particolare nella condotta di Borgo Maggiore, per far giungere la propria vicinanza in questo momento di profondo dolore.

