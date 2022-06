Il cordoglio dell’ISS per la scomparsa di Romeo Morri

Il cordoglio dell’ISS per la scomparsa di Romeo Morri.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a nome del personale dell’ISS, esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta ieri, del dr. Romeo Morri. Laureato in Farmacia a Bologna, poco dopo diventa dipendente dell’Istituto, e durante l’impegno lavorativo ha portato avanti con successo anche la carriera politica, come Consigliere in più legislature, come Segretario di Stato al Lavoro, poi per la Sanità, per l’Istruzione e anche agli Esteri, fino a ricoprire la carica più prestigiosa di Capitano Reggente, contribuendo anche al dialogo e al rafforzamento dei rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana. Uomo di grande cultura, era membro dell'Accademia degli Incamminati e della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. Ha ricevuto anche l'onorificenza di Ufficiale e di Commendatore dalla Presidenza della Repubblica Italiana ed è stato autore di libri, nonché di una fiaba per gli alunni delle Scuole sammarinesi. Dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, sentimenti di vicinanza ai familiari, parenti e amici.

Comunicato stampa

ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: