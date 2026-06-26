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Il cordoglio dell'Ordine dei Commercialisti per la scomparsa di Giacomo Fumu

26 giu 2026
Il cordoglio dell'Ordine dei Commercialisti per la scomparsa di Giacomo Fumu

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino si unisce al profondo dolore della famiglia ed esprime le più sentite e sincere condoglianze per l'improvvisa e prematura scomparsa del Presidente Giacomo Fumu, Giudice d'Appello Penale e Giudice per la Terza Istanza Penale, illustre Magistrato di alto profilo professionale, che ha dedicato la propria vita al servizio della Giustizia con competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni.

C.s. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino




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