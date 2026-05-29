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Il cordoglio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

29 mag 2026
Il cordoglio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche e tutti gli infermieri iscritti desiderano ricordare con profonda gratitudine il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni. Fin dal primo giorno, ha dimostrato un'estrema considerazione e un rispetto profondo per il nostro operato, valorizzandone il ruolo con assoluta professionalità. Di lei porteremo nel cuore la straordinaria umanità, la sensibilità e quelle doti di gentilezza, correttezza ed equilibrio che hanno permesso di raggiungere traguardi fondamentali per il riconoscimento della professione e per la cura. Il suo ascolto attento e la costante vicinanza al nostro quotidiano impegno al servizio del prossimo rimarranno per tutti noi un esempio indimenticabile di dedizione. In questo momento di profondo dolore, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino si stringe con affetto e commozione al lutto delle figlie, della famiglia e delle Istituzioni dello Stato.

C.s. - Ordine delle Professioni Infermieristiche




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