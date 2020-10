Il cordoglio della CSdL per la scomparsa di Carla Nespolo

Lo scorso 4 ottobre è scomparsa Carla Nespolo, prima donna ad aver ricoperto la carica di presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL), ha inviato un messaggio di cordoglio all'ANPI a firma del Segretario Generale Giuliano Tamagnini, con la preghiera di estendere le proprie condoglianze anche alla famiglia.

Nata nel 1943 in una famiglia partigiana, Carla Nespolo è stata parlamentare e senatrice della Repubblica Italiana, ed ha guidato l'ANPI dal novembre 2017.

"Ricordiamo il suo grande impegno - si legge nel messaggio della CSdL - per la strenua difesa della democrazia, della giustizia sociale, dei diritti delle donne e di tutti i cittadini più deboli. Vogliamo sottolineare in particolare il suo contributo alle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori, e la sua vicinanza alle organizzazioni sindacali, di cui è stata un importante punto di riferimento.

Ci uniamo all'impegno dell'ANPI per la piena affermazione della libertà e della democrazia, i cui principi sono riassunti efficacemente nella Costituzione della Repubblica Italiana, e per tenere sempre vivo e attuale il patrimonio di lotte e di valori di cui il movimento partigiano e antifascista è stato portatore, e per tramandarlo alle future generazioni."

Comunicato stampa

CSdL