Il cordoglio della CSdL per la scomparsa di Fausta Morganti.

La Confederazione del Lavoro ha espresso il suo commosso cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti con un telegramma inviato ai famigliari. "Ricordiamo Fausta - hanno scritto il Segretario Generale Giuliano Tamagnini e il Segretario FUPS Elio Pozzi - come una delle prime donne sammarinesi, impegnate in politica, a ricoprire ruoli di primissimo piano sia nel Governo che nelle istituzioni, con grandi capacità e propensione al dialogo con le parti sociali; si è particolarmente profusa per la promozione della cultura in ogni ambito della società e per il miglioramento del livello di istruzione scolastica. Determinante è stato il suo ruolo per la creazione della Università della RSM, a cui ha lavorato instancabilmente fino alla nascita dell'Ateneo sammarinese. Altrettanto significativo è stato il suo impegno per i diritti delle donne, svolgendo un ruolo determinante all'interno dell'Unione Donne Sammarinesi, i cui obiettivi di emancipazione e pari opportunità nel lavoro e nella società sono stati sempre condivisi dalla Confederazione del Lavoro. Con lei se ne va una delle esponenti più rappresentative e carismatiche della sinistra sammarinese e del movimento per i diritti delle donne; lascia un grande patrimonio di idee e di valori culturali, civili e democratici, a cui tutti i cittadini possono continuare ad attingere".

