Il cordoglio della CSdL per la scomparsa di Marino Venturini

La CSdL ha espresso il suo cordoglio ai figli e alla famiglia di Marino Venturini, scomparso nella giornata di oggi. Marino Venturini è stato per lungo tempo membro degli organismi dirigenti della Confederazione e della sua Federazione Pensionati (attualmente era membro del Direttivo FUPS). "Tutta la CSdL si stringe alla vostra famiglia nella dolorosa circostanza della scomparsa del carissimo Marino", ha scritto il Segretario Generale Giuliano Tamagnini. "Lo ricordiamo nella sua lunga militanza nella CSdL e nella Federazione Pensionati, quale dirigente e membro degli organismi direttivi, come una persona estremamente gentile e di grande spessore morale, che ha dedicato la sua decennale attività politica e sindacale ai valori della giustizia sociale, del progresso civile e della democrazia." "Continueremo a ricordare Marino - ha scritto il Segretario FUPS-CSdL Elio Pozzi - con profondo affetto e sincera gratitudine per la sua grande umanità e per la profonda passione civile che ha sempre profuso nella sua lunga militanza nella Federazione Pensionati." CSdL