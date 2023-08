Il cordoglio della CSdL per la scomparsa di Mirko Bianchi, storico dirigente della Federazione Costruzioni e Servizi CDLS

La Confederazione del Lavoro, appresa la notizia della prematura scomparsa di Mirko Bianchi, ha inviato un telegramma di condoglianze alla moglie e alla famiglia. "Ricordiamo con affetto Mirko - hanno scritto il Segretario Enzo Merlini e il Segretario FUCS Stéphane Colombari - che abbiamo avuto come collega nella sua lunghissima militanza a tempo pieno nella CDLS e nella CSU, e in particolare nella Federazione Costruzioni e Servizi. In tutto questo tempo abbiamo potuto apprezzare le sue qualità professionali, che si sono concretizzate nel suo costante impegno nella difesa dei lavoratori e dei diritti dei soggetti più deboli, verso i quali nutriva una particolare sensibilità. Sul piano umano lo ricordiamo per il suo carattere gioviale e amichevole, che hanno contribuito a rendere la collaborazione tra le nostre due Federazioni e Confederazioni particolarmente intensa e proficua."

Comunicato stampa

CSdL