Il cordoglio della Diocesi di San Marino-Montefeltro per la scomparsa del Santo Padre Francesco

S.E. Mons. Domenico Beneventi in unione con la Chiesa di San Marino-Montefeltro esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Sommo Pontefice, Francesco, avvenuta questa mattina alle ore 7:35. La compassione con cui è stata accolta la notizia dai fedeli e non, di questa chiesa sammarinese feretrana, è stata toccante e profonda . L’annuncio ufficiale è stato dato dal Vicario generale Don Mirco Cesarini all’inizio della S. Messa, a Pennabilli, alle ore 10:30. È seguita poi una comunicazione del Vescovo che si trovava al Santuario diocesano di Romagnano per la celebrazione eucaristica. Nel contempo era stata data notizia anche a tutto il clero, religiosi e religiose della diocesi. I fedeli presenti alla celebrazione hanno subito pregato, per la morte del Pontefice. La diocesi ha chiesto a tutti di unirsi in preghiera per il Papa defunto che ha reso l’anima a Dio questa mattina, lunedì dell’Angelo.

Il Vescovo Domenico ha annunciato che domani sera, in Cattedrale, alle ore 20:30, avrà luogo una veglia di preghiera per la scomparsa di Papa Francesco. Inoltre, nel corso di tutte le messe celebrate oggi il Papa defunto sarà ricordato, in comunione, fra tutte le località della Diocesi.



Comunicato stampa

Diocesi di San Marino-Montefeltro