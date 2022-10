Il cordoglio della Vice Presidente del Comites San Marino Barbara Righetti

Ogni giorno dai media sentiamo notizie di incidenti mortali e purtroppo non ci si abitua mai…. Ma quel tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla A4 a San Donà di Piave, dove purtroppo hanno perso la vita 7 persone e tra cui l’ex Sindaco di Riccione Massimo Pironi ed alcuni ragazzi disabili della Associazione Centro 21, mi sta facendo provare un dolore lacerante nel cuore. Ed è un dolore che non accenna a diminuire, soprattutto se penso allo stato d’animo di quei genitori che come me hanno messo al mondo un figlio disabile e che come me molto probabilmente hanno dovuto affrontare tante difficoltà nella vita. Non tutti riescono a capire cosa vuole dire avere un figlio disabile, la tua vita viene completamente stravolta e ti trovi catapultata in un mondo tutto diverso con cose e soprattutto tempi molto diversi dalla normalità, ma piano piano cerchi di abituarti ed accettare tutto ciò che il destino ti ha messo davanti. Ami tutto di tuo figlio e fai di tutto per renderlo felice, ogni piccolo traguardo per noi genitori e una gioia immensa. Questi splendidi ragazzi hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle loro famiglie, le quali adesso dovranno affrontare forse la difficoltà più grande per loro ….riuscire a vivere senza la persona che sicuramente amavano più della loro vita. Per questo motivo mi sento molto vicina a queste famiglie e quindi anche a nome del COMITES San Marino, di cui sono Vice Presidente, intendo esprimere i più vivi sentimenti di cordoglio nei loro confronti per queste gravi perdite che hanno sconvolto la loro vita.

cs Barbara Righetti Vice Presidente del COMITES San Marino