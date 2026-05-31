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Il cordoglio delle Senatice Spinelli per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

31 mag 2026
Il cordoglio delle Senatice Spinelli per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari di Mariella Mularoni e alla Democrazia Cristiana Sammarinese per la prematura scomparsa di una donna che ha rappresentato con competenza, passione e spirito di servizio le istituzioni della Repubblica di San Marino. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Mariella e di condividere con lei una significativa esperienza istituzionale nella fase iniziale del nostro percorso comune presso la delegazione al Consiglio d’Europa. In quell’occasione ho potuto apprezzarne le straordinarie qualità umane, la preparazione, il rigore istituzionale e la profonda sensibilità politica. Mariella Mularoni è stata una grande donna, un ottimo politico e una figura di riferimento per la comunità sammarinese. Ha sempre affrontato il proprio impegno pubblico con serietà, equilibrio e una costante attenzione al bene comune, distinguendosi per la capacità di costruire dialogo e collaborazione tra istituzioni e territori. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella politica di San Marino, ma anche in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei percorsi istituzionali e umani. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Repubblica di San Marino giungano le mie più sentite condoglianze.

C.S. Senatrice Domenica Spinelli




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