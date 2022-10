Il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università di San Marino cerca una figura a supporto di tirocini, placement e non solo

Le candidature sono aperte fino al 21 novembre a laureati di età non superiore ai 35 anni: prevista una borsa di studio Il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di una figura incaricata di supportare lo staff nella gestione dei tirocini, nell’implementazione dei database di aziende e istituzioni partner, nelle attività di placement post laurea degli studenti e nella comunicazione e promozione in scuole, eventi e non solo. Al bando, che prevede una borsa di studio annuale, può partecipare chi è in possesso di una laurea triennale in Comunicazione e Digital Media, Scienze della Comunicazione o affini, con una buona conoscenza della lingua inglese ed età non superiore ai 35 anni. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere recapitate entro le ore 12 del 21 novembre. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.