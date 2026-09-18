Il cortometraggio sammarinese “Il patto di Agata”: la Repubblica di San Marino tra cinema e Cineturismo

Prosegue il percorso de “Il patto di Agata”, cortometraggio diretto dal regista sammarinese Alessio Petrillo e prodotto da Arkadia Studios, girato nei luoghi più suggestivi del Titano, con il sostegno delle Segreterie di Stato per il Turismo, per il Territorio e per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino. La presenza della Repubblica di San Marino come location delle riprese si inserisce pienamente nel percorso strategico promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo, volto a consolidare lo sviluppo del Cineturismo e a valorizzare il territorio quale contesto qualificato e attrattivo per produzioni cinematografiche e audiovisive. Dopo essersi aggiudicato il Premio per il Miglior Cortometraggio nella categoria Emilia-Romagna Filmmakers al Nòt Film Fest di Santarcangelo di Romagna, il film approderà ad ottobre al Fi-Pi-Li Horror Festival di Livorno, dove è stato selezionato in concorso ufficiale. Il Festival toscano, dedicato al cinema horror e di genere, ha ospitato nel corso degli anni importanti personalità del cinema italiano, tra cui Dario Argento, Pupi Avati e Paolo Strippoli, affermandosi come uno degli appuntamenti dedicati al genere nel panorama nazionale. “Il patto di Agata” concorrerà al Premio Federico Frusciante, intitolato al noto critico cinematografico recentemente scomparso. Girato tra i boschi e i luoghi più suggestivi della Repubblica di San Marino, il cortometraggio intreccia horror, mistero e folklore del territorio, raccontando la storia di Emily e Agata, due ragazze in viaggio per San Marino. Quando Agata comincia a stare sempre peggio, Emily scopre passo dopo passo di essere stata condotta in una trappola. La nuova selezione arriva a pochi giorni dall'uscita del trailer ufficiale.

Download ed eventuale trasmissione del trailer reperibile a questo link: https://vimeo.com/arkadiastudios/download/1185418703/00eee35f39

C.s. Segreteria di Stato Turismo







