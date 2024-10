Il CSIR convoca per il 18 novembre l’assemblea pubblica

Il CSIR convoca per il 18 novembre l’assemblea pubblica.

Nei giorni scorsi, l’Ufficio di Presidenza del CSIR San Marino-Emilia Romagna- Marche, si è incontrato per organizzare l’assemblea pubblica convocata per lunedì 18 novembre per parlare con i lavoratori e i pensionati delle aree di frontiera. Facendo seguito al comunicato dello scorso 7 ottobre il CSIR, vuole fare il punto della situazione e aggiornare in merito all’attività svolta e confrontarci sulle prossime sfide da affrontare insieme. L’assemblea si terrà lunedì 18 novembre 2024 presso la Sala Montelupo di Domagnano alle ore 17 e 30, oltre ai membri dell’Ufficio di Presidenza, all’evento parteciperanno tutte le rappresentanze sindacali Sammarinesi e Italiane. Parteciperanno inoltre i Coordinatori nazionali di CGIL CISL UIL Frontalieri che ci aggiorneranno su quanto svolto a livello nazionale e su quanto attualmente si sta discutendo con le istituzioni centrali Italiane. Tema al centro dell’assemblea, i primi ricorsi tributari positivi favorevoli ai pensionati ex frontalieri rispetto alle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Le sentenze hanno confermato che il reddito da pensione deve essere tassato solo nel paese di erogazione della pensione, contrastando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, che aveva emesso cartelle esattoriali con sanzioni pesanti. Si parlerà inoltre di tutte le tutele sociali che ad oggi non trovano la sua applicazione reciproca tra ordinamento sammarinese e italiano, a partire dai congedi familiari per prestatori di assistenza, sul quale come CSIR chiediamo da molto tempo che la situazione venga finalmente affrontata e superata. Frontalieri la vostra presenza è importante le pensioni sono un diritto, non un bersaglio! Vi aspettiamo il 18 novembre presso la sala Montelupo di Domagnano a San Marino.

cs Ufficio di Presidenza CSIR San Marino, Emilia Romagna, Marche

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: