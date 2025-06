Il CSIR incontra la Senatrice Domenica Spinelli e il Consigliere Regionale Nicola Marcello

Il CSIR incontra la Senatrice Domenica Spinelli e il Consigliere Regionale Nicola Marcello.

Proseguono gli incontri sul tema delle problematiche legate al lavoro di frontiera.

Il 23 giugno una delegazione del CSIR ha incontrato la Senatrice Domenica Spinelli e il Consigliere Regionale Nicola Marcello per un confronto costruttivo sulle difficoltà che i lavoratori frontalieri affrontano, in particolare riguardo ai diritti sociali negati e alla doppia tassazione delle rendite pensionistiche.

Il dialogo si è svolto in un clima costruttivo e propositivo. Il CSIR ha sollevato la questione urgente della tassazione sulle pensioni, sottolineando la necessità di trovare una soluzione temporanea che non penalizzi ulteriormente gli ex lavoratori frontalieri, in attesa della conclusione delle battaglie legali in corso.

Inoltre, l’incontro ha trattato anche il tema delle tutele sociali per i congedi di assistenza ai sensi della Legge 104/92 e in materia di Assegno Unico. È stata ribadita l'importanza di mantenere attivo il tavolo interministeriale a Roma e di proseguire il dialogo tra i due Stati coinvolti.

Si è parlato anche dell’annuncio, da parte del Segretario di Stato alle Finanze, dell’avvio del progetto di riforma fiscale che secondo le prime indiscrezioni di fatto eliminerà la no-tax area. Questa modifica graverà soprattutto sui lavoratori frontalieri, che pagheranno più tasse a San Marino, una impostazione estremamente discriminatoria che come CSIR riteniamo del tutto inaccettabile.

La Senatrice Spinelli e il Consigliere Marcello hanno espresso piena disponibilità ad approfondire le problematiche sollevate e a farsi portavoce presso i Ministeri competenti, per garantire soluzioni efficaci e tempestive.



