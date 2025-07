Il CSIR incontra le organizzazioni sindacali sammarinesi CSdL – CDLS – USL

Il CSIR incontra le organizzazioni sindacali sammarinesi CSdL – CDLS – USL.

Proseguono gli incontri sul tema delle problematiche legate al lavoro di frontiera. Il 14 luglio l’ufficio di presidenza del CSIR al completo ha incontrato a San Marino le organizzazioni sindacali sammarinesi CSdL, CDLS e USL per avere aggiornamenti in merito al progetto di legge di Riforma fiscale che il Segretario di Stato Marco Gatti ha illustrato alle stesse. Secondo le prime verifiche la riforma eliminerà la no-tax area, escludendo i non residenti dal circuito SMAC, e questa modifica graverà soprattutto sui lavoratori frontalieri che pagheranno più tasse a San Marino, una impostazione estremamente discriminatoria che come CSIR riteniamo del tutto inaccettabile. L’incontro è stata l’occasione per ribadire la ferma contrarietà a questa riforma e l’impegno del CSIR di portarla a conoscenza dei rappresentanti del governo Italiano e delle regioni, e offrire la massima collaborazione e supporto a tutte le prossime iniziative che verranno messe in atto dalle organizzazioni sammarinesi.

C.s. CSIR – Comitato Sindacale Interregionale

