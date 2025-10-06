TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:41 Sindacato della Reggenza: davanti ai Garanti il “caso Giacomo Simoncini”. Attesa per la pronuncia 16:27 Interpellanza di Repubblica Futura su Augusto Coriglioni 16:05 La statunitense Amanda Anisimova la vincitrice del “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione 15:46 Pupi Avati: "Mi piacerebbe diventare cittadino di San Marino" 15:44 IGR, Rete: “Riforma iniqua” e deposita un progetto di legge 14:26 Il DG Sergio: "Per San Marino RTV un futuro con vocazione internazionale" 14:02 IGR, i sindacati mostrano le nuove proiezioni: "C'è chi ci guadagna" 13:54 Appello a Palazzo Pubblico: “Niente più contratti da San Marino con aziende legate all’economia di guerra israeliana” 13:47 “Proteggi te stesso e i tuoi cari”: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 13:41 Desario (AdnKronos): "San Marino Rtv mette a fuoco la comunicazione in un momento delicato"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Il Csir invita alla partecipazione allo sciopero di martedì 7 ottobre

6 ott 2025
Il Csir invita alla partecipazione allo sciopero di martedì 7 ottobre

Il CSIR continua a sostenere le motivazioni che hanno indotto unitariamente CSdL, CDLS, USL a proclamare l’ulteriore sciopero generale programmato per domani 7 ottobre per continuare a difendere l’equità, i diritti e giustizia fiscale e ribadire il No ad ogni forma di discriminazione e disparità fiscale fra lavoratori nei posti di lavoro. Per queste ragioni il CSIR sarà in Piazza della Libertà insieme a lavoratori, pensionati e cittadini, convinti che attraverso la mobilitazione si possa aprire definitivamente la strada a un sistema fiscale più equo, trasparente e rispettoso dei diritti. Il CSIR per competenza esprime forte preoccupazione per i risvolti e le possibili ricadute negative che si verificherebbero nelle relazioni politiche ed istituzionali fra Italia e San Marino ed in ambito Europeo. Per tanto si farà portavoce in tutte le sedi a difesa di tutti i lavoratori e pensionati indistintamente essi siano Sammarinesi o Frontalieri.

Lavoratori, pensionati, cittadini: partecipiamo tutti!

C.s. CSIR – Comitato Sindacale Interregionale Rep. San Marino – Emilia Romagna - Marche




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa