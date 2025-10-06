Il Csir invita alla partecipazione allo sciopero di martedì 7 ottobre

Il CSIR continua a sostenere le motivazioni che hanno indotto unitariamente CSdL, CDLS, USL a proclamare l’ulteriore sciopero generale programmato per domani 7 ottobre per continuare a difendere l’equità, i diritti e giustizia fiscale e ribadire il No ad ogni forma di discriminazione e disparità fiscale fra lavoratori nei posti di lavoro. Per queste ragioni il CSIR sarà in Piazza della Libertà insieme a lavoratori, pensionati e cittadini, convinti che attraverso la mobilitazione si possa aprire definitivamente la strada a un sistema fiscale più equo, trasparente e rispettoso dei diritti. Il CSIR per competenza esprime forte preoccupazione per i risvolti e le possibili ricadute negative che si verificherebbero nelle relazioni politiche ed istituzionali fra Italia e San Marino ed in ambito Europeo. Per tanto si farà portavoce in tutte le sedi a difesa di tutti i lavoratori e pensionati indistintamente essi siano Sammarinesi o Frontalieri.

Lavoratori, pensionati, cittadini: partecipiamo tutti!

C.s. CSIR – Comitato Sindacale Interregionale Rep. San Marino – Emilia Romagna - Marche







