Il Day Hospital oncologico rientra in Ospedale dopo il trasferimento durante l’Emergenza Covid

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che da lunedì primo giugno, il Day Hospital oncologico torna operativo nei propri locali all’Ospedale di Stato (5° piano, scala “C”) dopo il trasferimento temporaneo per l’Emergenza Covid-19. L’attività del servizio oncologico è sempre stata, comunque, pienamente operativa nella cura e nell’assistenza dei pazienti, Si coglie l’occasione per ringraziare la Domus Medica e il personale, per il supporto dimostrato in questo periodo.



