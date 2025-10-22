Il Digital Security Festival approda nella Repubblica di San Marino per la formazione della Guardia di Rocca

Il Digital Security Festival approda nella Repubblica di San Marino per la formazione della Guardia di Rocca.

La Repubblica di San Marino ospiterà per la prima volta il Digital Security Festival, importante iniziativa italiana dedicata alla divulgazione della cultura e della sicurezza digitale a persone, aziende, scuole ed istituzioni, che è giunta quest’anno alla sua settima edizione.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Guardia di Rocca, si svolgerà il 27 ottobre 2025 presso la sede del Comando. L’iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento delle competenze tecnico-operative del Corpo in materia di cibersicurezza, analisi forense digitale, contrasto ai reati informatici e tutela delle evidenze digitali. Alla giornata di formazione, moderata dall’ing. LuigiGregori (esperto in digital trasformation e governance), parteciperanno, in qualità di relatori, cinque professionisti di comprovata esperienza nel settore: Roberto Murenec (Ispettore del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone, consulente tecnico di digital forensics in ambito giudiziario), Manuel Cacitti (formatore, consulente e auditor specialista in sicurezza informatica e cyberintelligence), Luca Mercatanti (divulgatore e consulente in sicurezza informatica e hacking), Gabriele Gobbo (autore, docente e consulente in digital communication) e Andrea Del Vecchio (avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie). Durante l’incontro verranno trattati argomenti di approfondimento tecnico-professionale su: nuove tecnologie di indagini forensi nella lotta ai crimini economico-finanziari; acquisizioni forensi su dispositivi mobili; utilizzo di strumenti OSINT e cyber intelligence; gestione della comunicazione istituzionale; aspetti normativi connessi alla forensics ed alla cybersicurezza

L’attività formativa intende rafforzare la preparazione specialistica del personale della Guardia di Rocca e consolidare la cooperazione con esperti e istituzioni attive nel settore della sicurezza digitale, in linea con le più recenti evoluzioni tecnologiche e normative.

“La collaborazione con il Digital Security Festival rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita professionale della Guardia di Rocca,” — ha dichiarato il Capitano Massimo Ceccoli, Comandante della Guardia di Rocca. “In un contesto operativo sempre più digitale, la capacità di comprendere, gestire e analizzare le prove informatiche ed accrescere le competenze legate alla sicurezza informatica costituiscono elementi fondamentali per la tutela della legalità e per l’efficacia delle attività investigative del nostro Corpo.”

“Il tema della settima edizione del Festival - "Universo Dato, le coordinate del futuro" - ci sta guidando nel percorso di quest’anno tra innovazione, consapevolezza e sicurezza digitale, in un momento in cui i dati sono sempre più al centro delle nostre vite personali, professionali e istituzionali “ha commentato il dott. Marco Cozzi, Presidente del DSF ”e ci ha portato all’incontro con la voglia di accrescere le proprie competenze in ambito digitale della Guardia di Rocca della Repubblica di San Marino. Ringraziamo il Corpo ed il suo Comandante per aver accettato la nostra proposta e auspichiamo che da questo incontro possano nascere relazioni durature nel tempo”.

Il Digital Security Festival conferma così la propria missione di supportare le istituzioni e le Forze dell’Ordine, anche di paesi al di fuori dell’Italia, nella diffusione della cultura digitale e nella promozione di un approccio integrato a cybersicurezza e digital forensics.

c.s. Guardia di Rocca

