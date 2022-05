Il Dipartimento dell'Istruzione sammarinese ricorda Andrea Canevaro

Il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi, unitamente al Direttore del Dipartimento Istruzione Laura Gobbi, ai Dirigenti e al personale del Nido per l’Infanzia e di tutti gli ordini scolastici e al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino Luigi Guerra, nella triste circostanza della scomparsa del Prof. Andrea Canevaro, ne ricordano la figura di studioso appassionato costantemente impegnato dalla parte dei più deboli. Gli insegnamenti di Andrea Canevaro hanno guidato per anni le scuole e i servizi di San Marino verso le prospettive dell’inclusione e dell’attenzione ad ogni forma di diversità. Di lui si deve ricordare oggi e sempre la disponibilità, la competenza, la capacità di porsi al servizio di tutti.



