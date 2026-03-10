Il Direttivo di Libera designa Vladimiro Selva quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1° aprile 2026 – 1° ottobre 2026.

Si è tenuto ieri sera, lunedì 9 marzo 2026, il Direttivo di Libera che ha designato all’unanimità Vladimiro Selva quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1° aprile 2026 – 1° ottobre 2026. La riunione è poi proseguita con l’intervento della Segretaria Giulia Muratori che, dopo un preciso riferimento sui principali temi politici contingenti, ha posto l’attenzione del gruppo sulla preparazione dell’imminente Assemblea Programmatica del Partito, prevista per il prossimo 28 marzo. Dai successivi interventi dei vari membri del Direttivo si è deciso di focalizzare i lavori dell’Assemblea Programmatica sull’analisi del ruolo della Sinistra in un contesto internazionale in radicale cambiamento. Sarà prevista, inoltre, un’analisi dei risultati della recente iniziativa “Libera le idee” durante la quale sono emersi importanti spunti di riflessione dal confronto con la società civile. A stretto giro il Direttivo verrà riconvocato per definire la linea politica e per iniziare a redigere le linee guida della mozione conclusiva dell’Assemblea Programmatica.



c.s. Libera – San Marino





