Il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere incontra il corpo docente delle Scuole Superiori.

Il futuro del sistema sanitario sammarinese passa anche per gli studenti delle scuole superiori. Il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere aveva già evidenziato questo importante tema nei primi mesi del suo mandato, incontrando gli studenti delle quarte e quinte superiori e riscontrando un notevole interesse da parte loro verso le discipline mediche e tecnico-sanitarie. Proprio da questo incontro era emerso l’impegno, insieme alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e la Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università, nel delineare una soluzione al bisogno formativo dei giovani sammarinesi. Un’opportunità ribadita e condivisa con il Preside della Scuola Superiore dott. Giacomo Esposito e l’intero corpo insegnanti, durante la riunione del Collegio dei Docenti che si è svolta nel pomeriggio di ieri. Davanti a oltre 90 professoresse e professori, il Direttore Generale ISS accompagnato dalla Dott.ssa Greta Cola, ha definito questo obiettivo raggiunto ed ha confermato l’importanza “di promuovere carriere tra i giovani sammarinesi legate all’ambito sanitario. Medici, infermieri, personale tecnico sanitario: l’ISS ha bisogno oggi e nel futuro di tanti nuovi profili professionali, necessari per mantenere l’eccellenza del proprio sistema sanitario pubblico e universale”. A tal proposito, ha ricordato il DG ISS, il protocollo d’intesa siglato nei primi giorni del mese di aprile tra il Segretario di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino, Roberto Ciavatta e il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli, avente come oggetto proprio la cooperazione nell’ambito dell’alta formazione per le professioni sanitarie e mediche. “Per far sì che l’accordo con l’Università Cattolica dispieghi il suo enorme potenziale – ha concluso il Direttore Generale Bevere rivolgendosi ai docenti - abbiamo bisogno del vostro diretto coinvolgimento, per completare una proposta di fabbisogno annuale, da comunicare alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e di conseguenza da sottoporre alla valutazione del Ministero italiano dell’Università e della Ricerca”. “Quando parleremo a breve con i rappresentanti del MUR porteremo al tavolo la necessità di trovare risposte al nostro bisogno di formazione che troverebbe soddisfazione dando attuazione ad accordi per noi importanti come quello raggiunto con l’Università Cattolica del Sacro Cuore che riserva posti aggiuntivi ai corsi di laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia – dichiara il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi –. Il nostro impegno è massimo per fornire percorsi d’eccellenza ai nostri studenti”. “L’intesa con l’Università Cattolica del Sacro Cuore è essenziale per consentire di colmare nei prossimi anni, la grave carenza di personale sanitario, specialmente medico, in territorio – afferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta -. Ringrazio il Direttore Generale dell’ISS per la grande attenzione mostrata su tale tematica che rappresenta probabilmente, la principale sfida dei sistemi sanitari occidentali”.

c.s. Iss

