Il Direttore Generale ISS ha incontrato i rappresentanti del Polo delle Associazioni

Si è tenuto la settimana scorsa, un incontro tra il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Francesco Bevere, e i vertici del Polo delle Associazioni sanitarie e socio sanitarie, nelle persone del presidente Giovanni Iwanejko, della vice presidente Joanne Felici e del segretario Riccardo Venturini. Si è trattato di una riunione conoscitiva e al tempo stessa operativa, durante la quale sono stati affrontati diversi temi a partire dalla conferma del Protocollo di intesa tra il Polo delle Associazioni, la Direzione Generale ISS e la Segretaria di Stato per la Sanità. Dai rappresentanti del Polo delle Associazioni, che aggregano circa 17mila volontari, sono state evidenziate alcune problematiche, in particolare nell’ambito della prevenzione e del rispetto della salute che necessitano di azioni coordinate e di interventi comuni anche con più enti e istituzioni per essere interlocutori presenti e riconoscibili. Da parte del neo Direttore Generale ISS è stata assicurata la massima collaborazione con il mondo dell’associazionismo e del volontariato sanitario e socio sanitario, come peraltro già ribadito anche nella relazione presentata alla Commissione Consiliare Sanità e che ha riscosso apprezzamento bipartisan. L’incontro tra il Direttore Bevere e i rappresentanti del Polo delle associazioni è proseguito in un clima di ampia condivisione e massima collaborazione, al termine del quale è stato preso il comune impegno per avviare iniziative assieme tra l’ISS e le associazioni, in particolare attraverso l’avvio di un percorso formativo per i volontari. Si è deciso, infine, di procedere con la predisposizione di un piano d’azione per portare avanti - congiuntamente con le istituzioni sanitarie - un programma di iniziative da realizzare entro l’anno, in particolare nel campo della prevenzione.

c.s.

Istituto per la Sicurezza Sociale

Polo delle Associazioni sanitarie e socio sanitarie