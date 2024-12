LA NUOVA ERA DELLA SAN MARINO RTV Il Direttore Generale presenta il palinsesto e il suo progetto per l’emittente di Stato. Il bilancio è tornato in attivo. Ottimistiche le previsioni per il 2025

Alla sua prima uscita pubblica, il nuovo Direttore Generale della San Marino RTV, Roberto Sergio ha tracciato il nuovo percorso dell’emittente pubblica, la sua ripartenza, segnata in primo luogo dal ritorno in attivo dei numeri di bilancio dopo la situazione critica che ha portato alle dimissioni del precedente dirigente. Non solo il saldo 2024 chiude in attivo, ma l’anno che si aprirà a breve sarà foriero di novità interessanti sia sul piano gestionale che su quello editoriale. Garantita ai dipendenti la conservazione dei posti di lavoro, senza alcuna revisione degli organici. Nuovi progetti riguarderanno la produzione, la raccolta pubblicitaria, lo scambio di programmi con la consociata RAI e gli adeguamenti tecnologici. “Si apre una nuova era - ha commentato il Segretario di Stato all’Informazione, Federico Pedini Amati - grazie alla collaborazione con un grande manager e giornalista affermato, che ha le idee chiare sul ruolo e il futuro della San Marino RTV”. Un rilancio che si basa su una serie di punti specifici, che vanno da un rinnovato rapporto con la RAI ad un incremento dell’offerta giornalistica, con una maggiore attenzione al territorio, non solo sammarinese. Poi un investimento consistente per rinnovare il parco tecnologico dell’emittente, un milione di euro nei prossimi tre anni, e un nuovo studio per la produzione televisiva. Anche l’evento “Una Voce per San Marino” avrà una nuova veste: si chiamerà “San Marino Song Contest e sarà affidato, per la Direzione Artistica ad una figura di grande esperienza come Massimo Bonelli, già Direttore Artistico del concertone del Primo Maggio. Sarà trasmesso in contemporanea da Radio 2 e da Rai Play, oltre che sulle frequenze della San Marino RTV. L’organizzazione resterà nelle mani della TV di Stato in collaborazione con Media Evolution, che già ne ha curato le edizioni precedenti. Novità delle quali il DG Roberto Sergio ha informato anche le Commissioni Consiliari 2 e 3, convocate congiuntamente per l’audizione sul futuro della San Marino RTV e i progetti per il suo rilancio.

