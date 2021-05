Il Domani: la parola ai giovani Presentata in conferenza stampa la prima serata, appuntamento a lunedì sera in diretta streaming

Il Domani: la parola ai giovani.

Presentate alla stampa nella giornata di venerdì le serate organizzate da DOMANI - Motus Liberi dedicate ai giovani. Si parte con: “Il 30% dei lavori di domani non esiste: inventiamoli!” ed il primo appuntamento è previsto per lunedì 3 maggio alle ore 20:30. Da sempre sosteniamo l’importanza e la necessità di dedicare attenzione speciale ai giovani, perché sono coloro che prenderanno in mano le redini del futuro. Oggi spetta a noi, parte attiva della politica, essere guida ed esempio: aprendo loro le porte delle Istituzioni e accorciando le distanze proprio con il mondo della politica. Il punto di vista dei più giovani è una risorsa per il Paese, da tenere in considerazione e valorizzare. Diventa a tal scopo fondamentale fornire a ragazze e ragazzi uno spazio di incontro e confronto, affinché le decisioni politiche siano più facilmente comprese e le azioni intraprese possano diventare più chiare. Ora più che mai i giovani li si deve sostenere, cercando di mitigare i disagi ai quali la pandemia ha costretto l’intera popolazione nell’ultimo anno: riteniamo essenziale, in questo delicato momento storico, fare un primo passo per coinvolgerli nella vita politica del Paese. Per questo abbiamo ideato e ci facciamo promotori di un ciclo di incontri online denominati “IL DOMANI: LA PAROLA AI GIOVANI”. La rassegna vuole essere un momento di aggregazione per i giovani e un ponte tra le istituzioni, il mondo del lavoro e la cultura. Durante ogni incontro ciascuno potrà esporre la propria opinione o i propri dubbi sui temi trattati, ascoltare le esperienze e naturalmente fare domande agli ospiti provenienti da ambiti differenti: imprenditoriale, politico e culturale. Questo primo appuntamento sarà l’occasione per ascoltare le voci di interessanti personalità, come lo Chef Luca Montersino, pasticcere di fama internazionale che lascia la sua terra di origine, il Piemonte, per creare le sue delizie a San Marino. Sarà coinvolgente quanto utile ascoltare le riflessioni del Rettore dell’Università degli Studi di San Marino, Corrado Petrocelli, che si intrecceranno alle considerazioni del Presidente dell’Associazione Studentesca, Matteo Dappozzo. Saranno poi l’abilità analitica e la capacità di guardare avanti del Segretario all’Industria, Artigianato e Commercio Fabio Righi a tessere le fila di un fruttuoso brainstorming tra i tutti i partecipanti. Le quattro serate, ognuna delle quali tratterà un diverso argomento, saranno aperte alla partecipazione di tutti gli interessati, con spazio privilegiato ai giovani, e saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina di DOMANI - Motus Liberi: https://www.facebook.com/DomaniMotusLiberi/.

Gli appuntamenti:

- IL 30% DEI LAVORI DI DOMANI NON ESISTE: INVENTIAMOLI!

- Lunedì 3 maggio, ore 20:30 - UN CALCIO ALLA PANDEMIA. Che futuro per lo sport?

- IL CORAGGIO DELLE RAGAZZE. Il futuro è donna. Essere ragazze al tempo del Covid-19.

- RIACCENDIAMO LA MUSICA! Artisti e giovani si confrontano sul futuro.

Ospiti e orari dei prossimi incontri saranno comunicati nei prossimi giorni.

DOMANI - Motus Liberi



