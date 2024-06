Il Dr. Nicola Cautero è il nuovo Responsabile della Day Surgery dell’ISS

Il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha nominato il Dr. Nicola Cautero quale nuovo Responsabile della UOSD Day Surgery. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, nella sala “Il Monte” dell’ISS, davanti a una nutrita rappresentanza del personale sanitario e amministrativo. La cerimonia è stata introdotta dal Direttore Generale, Francesco Bevere, con la partecipazione del Direttore Amministrativo Marcello Forcellini e alla presenza del Direttore del Dipartimento Ospedaliero, Giovanni Landolfo, che ha presentato e illustrato il profilo del dottor Cautero alla comunità ospedaliera e dei dipartimenti dell'ISS. Professionista di chiara fama, proveniente dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, il dottor Nicola Cautero vanta una lunga e brillante carriera nel campo della chirurgia generale e dei trapianti, avendo ricoperto ruoli di rilievo in prestigiose strutture sanitarie italiane. Con un background formativo e professionale di eccellenza, il Dr. Cautero ha sviluppato competenze avanzate in diverse aree della chirurgia, inclusi i trapianti di fegato e la chirurgia oncologica addominale. Il nuovo responsabile della Day Surgery, succede al dr. Pierluigi Arcangeli, che ha recentemente assunto l’incarico di Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, oltre a quello già noto di Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell'Ente. "Congratulazioni sincere al dottor Cautero, in servizio presso l'Ospedale di Stato da pochi giorni in qualità di responsabile della UOSD Day Surgery. La sua collocazione documenta la sua competenza, l’impegno e l'alta professionalità specialistica, in grado certamente di confrontarsi proficuamente con la nostra eccellente comunità clinica e scientifica – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere - La sua vasta e collaudata esperienza e il suo profilo altamente umanizzante, rappresentano un ulteriore valore aggiunto per i pazienti e per il nostro Istituto. Siamo certi che sotto la sua guida, la UOSD Day Surgery continuerà a crescere e ad eccellere, come ha fatto in questi anni di direzione da parte del dr. Arcangeli, che colgo l’occasione per ringraziare sentitamente". Il Direttore Generale ha portato i saluti e le congratulazioni al dottor Cautero anche da parte del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. "Desidero associarmi agli auguri al Dr. Cautero a nome dell'area amministrativa - dichiara il Direttore Amministrativo dell'ISS Marcello Forcellini - ricordando come, a tutt'oggi sono oramai oltre 200 i medici in servizio presso l'ISS, di cui ben 150 assegnati al Dipartimento Ospedaliero. Il dottor Cautero è il benvenuto e sono certo che, grazie alla sua documentata professionalità, saprà aggiungere valore e qualità tecnica all'ottimale capacità produttiva dell'Ente”.

C.s. ISS