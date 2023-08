Il Faetano Calcio si rinnova e presenta la nuova rosa. Il Ds Donnini: “Ho un grande entusiasmo e spero di trasmetterlo alla squadra”

Martedì 1 agosto, nella splendida cornice di piazza della Porta Vecchia nel centro di Faetano, sono stati presentati la rosa e lo staff della Società Calcio Faetano per questa stagione sportiva.

Entrambe hanno subito un profondo rinnovamento rispetto all’anno passato. Alla direzione sportiva infatti è arrivato Francesco Donnini, volto storico del calcio sammarinese e profondo conoscitore delle sue dinamiche. Il nuovo mister è Fabio Pellegrino, giovane tecnico siciliano d’origine ma riminese d’adozione che torna a Faetano da mister dopo aver vestito i panni da giocatore nella fantastica stagione 2009/2010, quella della partecipazione alla Uefa Europa League.

“Sono contento del gruppo che si è creato - ha detto davanti a giocatori e tifosi il presidente Fabio Gasperoni - e credo che se lavoriamo sodo possiamo riuscire a costruire qualcosa di bello. Abbiamo unito una guida esperta come Francesco Donnini ad un mister e ad un gruppo di giocatori giovani e molto motivati”.

“Il Faetano Calcio - ha detto il Ds - ha riacceso in me la passione per questo sport. Nella scelta della rosa ha pesato molto il lato umano e sono felice di aver in squadra uomini in gamba, prima ancora che atleti. Ho un grande entusiasmo e spero di trasmetterlo alla squadra. Confido nell’impegno di tutti quanti”.

Mister Pellegrino ha ringraziato la dirigenza per la fiducia e ricordato ai giocatori che “ci aspetta un campionato lungo e difficile. Per questo voglio partire col piede giusto. Cercherò sempre di mettervi nelle migliori condizioni. Voglio che voi giocatori veniate al campo con entusiasmo, con voglia di fare e di mettercela tutta. Poi i risultati vengono di conseguenza”.

L’inizio della preparazione atletica è prevista per mercoledì 16 agosto, e a seguire ci saranno una serie di amichevoli precampionato. Sabato 19 agosto a Viserbella la prima partita contro i Delfini Riccione, sabato 26 agosto a Domagnano arriva l’Asar Riccione, il 2 settembre al campo di Acquaviva alle 18 c’è la sfida con il Montegrimano mentre il 9 settembre sul campo di casa arriva il Domagnano Calcio per il Trofeo Guido Della Valle.



Di seguito i nomi di staff e giocatori.

Francesco Donnini Direttore Sportivo

Vittorio Valentini Team Manager

Fabio Pellegrino Allenatore

Alessandro Serofilli Fisioterapista

Antonio Surace Preparatore atletico

Marco Casalboni Preparatore dei portieri



Portieri

Nicolas Pelliccioni

Mattia Manzaroli



Difensori

Ndao Birane

Maicol Acquarelli

Enea Senja

Enrico Casadei

Stefano Antonacci

Alessio Bertuccini

Centrocampisti

Gueye "Bara" Siliisidy

Lorenzo Sperandio

Alessandro Brisigotti

Kevin Lisi

Luca Terenzi

Cristian Canarini

Attaccanti

Filippo Capriotti

Skender Bayram

Mario Dulcetti

Tinon Mamadou Kone



