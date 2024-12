Il FAI di Rimini in visita a Mondaino in collaborazione con RiBo104 dimora d'Arte

La delegazione del FAI di Rimini guidata da Valeria Angelini domenica 1 dicembre ha organizzato in collaborazione con RiBo104 dimora d'Arte la visita a Mondaino comprendente la dimora stessa, la Rocca Malatestiama e il Museo Paleontologico. I partecipanti iscritti al FAI hanno potuto apprezzare il lavoro dei coniugi Daniela e Ambrogio Borsani di RiBo104 attraversando le sette sale con esposizione di oltre 70 opere pittoriche e sculture di arte contemporanea in un contesto di ristrutturazione conservativa di edificio di fronte all'ex convento delle clarisse ormai in abbandono nel centro storico di Mondaino. In anteprima hanno potuto ammirare i lavori di ripristino della sottostante grotta frutto di un importante recupero del patrimonio datato 1600. La visita è proseguita al Museo Paleontologico e alla Sala del Durantino, nel complesso della Rocca Malatestiana, accompagnati dal rappresentante dell'amministrazione comunale nella persona di Daniele Galluzzi dove hanno potuto apprezzare l'affresco datato 1495/1490 della Madonna del latte attribuito a Bernardino Dolci detto il Durantino. La visita si è conclusa sulla terrazza sovrastante la rocca da poco resa accessibile al pubblico godendo di un paesaggio con vista 360 gradi dal mare all'appennino. I coniugi Daniela e Ambrogio Borsani si sono complimentati con i partecipanti e con la presidente del FAI di Rimini per l'interesse e la riscoperta di un borgo dell'entroterra riminese ricco di storia, enogastronomia e paesaggio.

cs RiBo 104

