Il Falco Pellegrino protagonista della prima emissione numismatica 2026 di Poste San Marino

Poste San Marino inaugura il programma numismatico 2026, con l’emissione di una nuova moneta da 5 euro in argento, della serie dedicata al Falco Pellegrino. La nuova moneta è realizzata, per il terzo anno consecutivo, in argento puro 999 millesimi e viene emessa oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Proposta in versione Brilliant Uncirculated (BU) è coniata su tondello da 1 oncia, che ne esalta l’eleganza della composizione e la qualità artistica e tecnica della produzione. Il Falco Pellegrino, protagonista dell’emissione, è raffigurato con le ali spiegate nell’atto di volare. Considerato uno dei rapaci più affascinanti al mondo, è simbolo di forza, velocità e perfetto equilibrio con l’ambiente naturale. Specie autoctona presente sul territorio sammarinese, da secoli è legato agli ambienti rupestri e collinari della Repubblica di San Marino. La moneta ne celebra il valore naturalistico e simbolico, richiamando l’attenzione sull’importanza della tutela della biodiversità.

Specifiche tecniche della coniazione della moneta da euro 5 (cinque/00) da 1 oncia in argento 999, versione Brilliant Uncirculated (BU), dedicata al “Falco Pellegrino”, millesimo 2026:

• Valore: euro 5,00

• Argento: 999 ‰

• Peso legale: 31,1 gr

• Diametro: 37 mm

• Tiratura: 15.000 esemplari

• Autrice bozzetto (dritto): Antonella Napolione

• Autrice bozzetto (rovescio): Nina Schwarzer

• Coniazione: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca)

Le monete potranno essere acquistate a partire da oggi, giovedì 22 gennaio 2026, presso il nostro Shop Filatelico situato in Piazzetta Garibaldi n.5, San Marino Città e sul sito ufficiale www.poste.sm.

