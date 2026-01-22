Il Falco Pellegrino protagonista della prima emissione numismatica 2026 di Poste San Marino La moneta in argento puro celebra uno dei rapaci simbolo del territorio sammarinese

Poste San Marino inaugura il programma numismatico 2026, con l’emissione di una nuova moneta da 5 euro in argento, della serie dedicata al Falco Pellegrino. La nuova moneta è realizzata, per il terzo anno consecutivo, in argento puro 999 millesimi e viene emessa oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Proposta in versione Brilliant Uncirculated (BU) è coniata su tondello da 1 oncia, che ne esalta l’eleganza della composizione e la qualità artistica e tecnica della produzione. Il Falco Pellegrino, protagonista dell’emissione, è raffigurato con le ali spiegate nell’atto di volare. Considerato uno dei rapaci più affascinanti al mondo, è simbolo di forza, velocità e perfetto equilibrio con l’ambiente naturale. Specie autoctona presente sul territorio sammarinese, da secoli è legato agli ambienti rupestri e collinari della Repubblica di San Marino. La moneta ne celebra il valore naturalistico e simbolico, richiamando l’attenzione sull’importanza della tutela della biodiversità.

Specifiche tecniche della coniazione della moneta da euro 5 (cinque/00) da 1 oncia in argento 999, versione Brilliant Uncirculated (BU), dedicata al “Falco Pellegrino”, millesimo 2026:

• Valore: euro 5,00

• Argento: 999 ‰

• Peso legale: 31,1 gr

• Diametro: 37 mm

• Tiratura: 15.000 esemplari

• Autrice bozzetto (dritto): Antonella Napolione

• Autrice bozzetto (rovescio): Nina Schwarzer

• Coniazione: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca)

Le monete potranno essere acquistate a partire da oggi, giovedì 22 gennaio 2026, presso il nostro Shop Filatelico situato in Piazzetta Garibaldi n.5, San Marino Città e sul sito ufficiale www.poste.sm.

c.s. Poste San Marino s.p.a.

