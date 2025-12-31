Il Fascicolo Sanitario Elettronico si arricchisce di una nuova sezione dedicata alle Impegnative Dal 12 gennaio 2026 disponibili prescrizioni di prestazioni locali e fuori territorio con visualizzazione dello stato di avanzamento della pratica

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino comunica che a partire dal 12 gennaio 2026 sarà operativa una nuova sezione all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, dedicata alla gestione e al monitoraggio delle Impegnative. Grazie a tale aggiornamento gli assistiti potranno consultare tutte le prestazioni sanitarie prescritte, sia quelle erogate a San Marino che quelle fuori territorio, queste ultime solo dopo l’autorizzazione da parte dell’ISS. Predisposto anche un sistema di filtri che permette di ricercare le prestazioni per specialità medica, oppure per categoria di servizio, rendendo la consultazione e la ricerca più facile e intuitiva. La nuova sezione contiene anche una funzionalità chiave: la visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento di ciascuna Impegnativa per prestazioni fuori territorio che verranno, peraltro, opportunamente evidenziate. Gli assistiti potranno così verificare se un’Impegnativa sia "In attesa di autorizzazione" oppure sia già "Autorizzata", sapendo sempre a che punto è la pratica. Inoltre, cliccando sopra l’icona relativa all’Impegnativa per le prestazioni generiche fuori territorio (PFT), si potranno visualizzarne i dettagli, incluso il codice univoco che potrà essere utilizzato dall’assistito per compilare on line la richiesta di rimborso tramite la piattaforma Istanza Online (IOL) del Portale della PA (www.pa.sm), senza più necessità di recarsi presso i competenti Uffici. Tale procedura telematica verrà progressivamente estesa ad altre tipologie di pratiche relative a rimborsi. Gli assistiti che dispongano già di un account per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico potranno fruire della nuova sezione senza necessità di registrazioni aggiuntive. Coloro che desiderassero attivare il servizio per la prima volta, potranno contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ISS.

"L'implementazione della nuova sezione ‘Impegnative’ nel Fascicolo Sanitario Elettronico nonché del programma applicativo IOL per la gestione on line delle domande di rimborso, rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione dei servizi digitali dell'Istituto – sottolinea il Direttore Amministrativo dell'ISS Avv. Manuel Canti -. Questa soluzione consente agli assistiti di avere a disposizione un'unica piattaforma trasparente e facilmente consultabile, dove seguire in tempo reale l'evoluzione delle loro prestazioni sanitarie, in particolare quelle fuori territorio. L'integrazione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e i sistemi amministrativi di gestione delle istanze di rimborso, inoltre, incarna il nostro impegno verso l'efficienza, la chiarezza procedurale e il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai cittadini sammarinesi".

Per maggiori informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico si può consultare la sezione dedicata on line accessibile all’indirizzo fse.iss.sm.

c.s. ISS

