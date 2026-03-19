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Il Fellini Museum entra nel Sistema Museale Nazionale

19 mar 2026
Il Fellini Museum entra nel Sistema Museale Nazionale

Il Fellini Museum è ufficialmente entrato a far parte del Sistema Museale Nazionale, un riconoscimento che attesta l’eccellenza del museo nella gestione, nelle esposizioni e nell’accoglienza dei visitatori. L’accreditamento è il frutto di un lungo lavoro valutato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura, che premia le realtà capaci di coniugare creatività, innovazione e cura del visitatore attraverso la proposta di esperienze di alto livello: percorsi immersivi nel mondo di Federico Fellini, mostre curate e un’attenzione costante al pubblico “Questo riconoscimento è la conferma che la strada intrapresa funziona - afferma Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum - Ogni mostra, progetto e iniziativa nasce dal desiderio di far conoscere al pubblico il cinema e l’arte di Fellini. Ora possiamo portare queste esperienze a un pubblico ancora più ampio, coinvolgendo persone che forse non avevano mai pensato di visitare un museo”. Con l’ingresso nel Sistema Museale Nazionale, il Fellini Museum rafforza il suo ruolo all’interno del polo museale e culturale di Rimini.

c.s. Comune di Rimini




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