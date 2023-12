Il Fellini Museum lancia il suo nuovo sito web per esplorare l’universo del museo in un clic

Il Fellini Museum lancia il suo nuovo sito web per esplorare l’universo del museo in un clic.

Si aprono le porte virtuali del Fellini Museum con il sito www.fellinimuseum.it, uno spazio sempre aggiornato in grado di fornire un accesso immediato al mondo felliniano e alle iniziative organizzate dal museo, che si presenta nella sua versione ampliata, in lingua italiana e inglese.

Il sito, che racconta gli spazi del museo diffuso, unisce in modo sinergico il mondo virtuale con la magia del museo fisico, offrendo agli appassionati una piattaforma ricca di contenuti e opportunità per esplorare e apprezzare l'eredità di uno dei più grandi registi della storia del cinema.

Una sezione dettagliata sulla filmografia di Fellini, con schede approfondite su ogni film, consente agli appassionati e ai curiosi di immergersi nell'universo creativo del regista, partendo da dettagli tecnici e curiosità. Il sito presenta dettagli sugli eventi e le mostre in programma, permettendo agli interessati di partecipare attivamente alle iniziative culturali ospitate dal museo. In aggiunta alle esposizioni fisiche, il sito offre una vetrina virtuale che arricchisce l'esperienza del visitatore con contenuti multimediali: un collage di video, servizi televisivi e interviste sul museo e sulla città.

Non manca una sezione dedicata al Cinemino, la piccola sala nel Palazzo del Fulgor dove tutti i martedì pomeriggio vengono programmati a rotazione di film di Fellini e dove ogni giorno viene proiettato un documentario prodotto in esclusiva per il Fellini Museum. E ancora, informazioni pratiche come orari di apertura, tariffe e servizi offerti dal museo, compreso il bookshop con una selezione accurata di pubblicazioni e gadget dedicati a Fellini, fino al collegamento con il sito www.federicofellini.it dedicato in modo specifico alla biografia, le opere, i disegni e a tutto il patrimonio artistico e culturale del regista.

Per esplorare l'universo del Fellini Museum, visita www.fellinimuseum.it

Comunicato stampa

Comune di Rimini



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: