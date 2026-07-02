Il Fellini sempre più smart: nuovo sistema automatico di gestione dei parcheggi e servizio cambiavalute per un’esperienza all’avanguardia

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” compie un nuovo passo nel percorso di innovazione dei servizi ai passeggeri, confermando la propria vocazione di scalo proiettato verso il futuro. AIRiminum ha introdotto una doppia novità che renderà l'esperienza in aeroporto più rapida, intuitiva e confortevole. Sul fronte della sosta, è stato implementato un nuovo impianto automatico per la gestione del parcheggio basato sulla HUB Parking Technology, che porta a disposizione dei passeggeri soluzioni adottate nei principali contesti aeroportuali. La nuova piattaforma coordina e monitora l’intero parcheggio in tempo reale, sfruttando apparati di ultima generazione per garantire accessi automatizzati, lettura dei ticket digitali, pagamenti elettronici contactless e una gestione centralizzata da remoto. Una delle principali innovazioni risiede nel sistema integrato di lettura targhe per il riconoscimento rapido del veicolo, che consente l’apertura automatica della barriera ad uso intensivo in tempi estremamente contenuti, riducendo al minimo i passaggi manuali, azzerando i tempi di attesa e migliorando sensibilmente il deflusso in ingresso e in uscita per chiunque parta o arrivi allo scalo.

Questo intervento sul “parcheggio intelligente” è l’avvio di un percorso digitale più ampio, predisposto per l'imminente attivazione della prenotazione online direttamente dal sito web dell’aeroporto, che permetterà ai passeggeri di pianificare la sosta in anticipo, oltre alla futura integrazione con sistemi di telepedaggio come Telepass e UnipolMove e altre modalità di riconoscimento "ticketless". “La digitalizzazione e l’automazione delle aree di sosta non rappresentano soltanto un miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri, ma rispondono anche a esigenze concrete di sicurezza, controllo degli accessi e gestione ordinata dei flussi, in piena coerenza con le linee guida del nostro Masterplan”- spiega la Ing. Anna Bussola, Post Holder Manutenzione e Progettazione di AIRiminum -.

“Grazie al monitoraggio in tempo reale, alla lettura automatica delle targhe e alla tracciabilità degli accessi, il nuovo impianto consente di innalzare gli standard di controllo e sicurezza dell’intera area aeroportuale. Si tratta di un intervento importante, che rende la mobilità più fluida, moderna e integrata con lo sviluppo futuro dello scalo, ponendo le basi per ulteriori servizi digitali a favore dei passeggeri”. Parallelamente, per arricchire ulteriormente l’offerta a passeggeri, cittadini e operatori economici, l'aeroporto ha attivato un nuovo servizio di cambiavalute in collaborazione con Change Italia Srl, attivo presso il desk Biglietteria, nell’ area partenze. Grazie a questa novità, chiunque ne abbia necessità, potrà acquistare o vendere valuta estera prima della partenza o all'arrivo del proprio volo in modo estremamente conveniente, beneficiando di tassi di cambio competitivi e dell'assoluta assenza di commissioni o spese accessorie aggiuntive. Per agevolare ulteriormente la pianificazione del viaggio, Change Italia Srl mette a disposizione degli utenti un portale digitale dedicato attraverso il quale è possibile prenotare online la valuta estera necessaria prima ancora di recarsi in aeroporto, azzerando ogni incertezza logistica.

"L'attivazione del nuovo servizio di cambio valuta- sottolinea Renata Marelli, Post Holder Terminal- rappresenta un altro importante tassello nella strategia di sviluppo del nostro scalo. Vogliamo essere non solo una porta d'accesso per il turismo internazionale, ma anche un hub di servizi per il territorio. Grazie alla collaborazione con Change Italia mettiamo a disposizione di tutti i cittadini, le aziende ed i professionisti uno strumento pratico, rapido e competitivo “. Con questi due nuovi servizi sinergici, moderni e pronti a dialogare con le principali piattaforme di mobilità, l’Aeroporto di Rimini offre risposte e vantaggi concreti ad un traffico aeroportuale in continua crescita.

Comunicato stampa

AIRiminum 2014 S.p.A.







