Il festival dell'industria e dei valori di impresa torna in presenza con eventi in tutta la Romagna

Il festival dell'industria e dei valori di impresa torna in presenza con eventi in tutta la Romagna.

Tornano ad aprirsi le porte delle aziende alla cittadinanza, alla comunità e al territorio. Si terrà dal 14 giugno al 4 luglio l’8° Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa, organizzato da Confindustria Romagna dopo due anni di edizioni virtuali, con un ricco programma di appuntamenti e anteprime. Un’occasione per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di attualità con open day aziendali e iniziative associative che si svolgeranno in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e che culmineranno con l’Assemblea generale il 4 luglio al teatro Alighieri di Ravenna, alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Con il Festival torniamo a svelare cosa c’è dietro a capannoni, uffici, mail e videocall – spiega il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi - le persone che abbiamo visto e sentito solo dai monitor in questi due anni non si sono mai fermate, lavorando giorno per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori con grinta, progetti innovativi, intraprendenza e grande capacità di affrontare le sfide, soprattutto nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Vogliamo quindi celebrare il loro impegno e i valori del fare impresa guardando avanti con fiducia, con un’idea di insieme e di Romagna vista e vissuta sempre più come un’unica città”. Dopo le anteprime del nuovo stabilimento di Elfi a Forlì e dell’Open House per i 60 anni di Iemca a Faenza, a Forlì il 10 giugno “Special Preview on site REsuede REcycled” per i 50 anni di Dino Zoli, mentre il 13 giugno sempre a Forlì Fores Engineering celebrerà i 30 anni di attività. Il Festival aprirà ufficialmente il 14 giugno al Teatro Dragoni di Meldola (FC) con l’evento “Città Romagna: un’Utopia? Il futuro della Romagna dopo la tempesta perfetta” che vedrà la partecipazione del professor Carlo Ratti, architetto e ingegnere, protagonista del dibattito internazionale sullo sviluppo urbano delle città del futuro. Per il centenario dell’ippodromo del Savio, Hippogroup organizza dal 4 al 26 giugno la mostra fotografica tratta dal libro Box202 alla Galleria Pescheria di Cesena, e il 28 giugno si correrà il Gran Premio del centenario. Si prosegue con l’open day alla Dosi di Fusignano (RA) il 17 giugno, mentre il 20 giugno si terrà l’inaugurazione della sede di Forlì di Synergie Italia. Il 21 giugno l’ente di formazione Il Sestante Romagna organizza il webinar "Smart Working: il cruscotto per le PMI", mentre I-Tel parlerà di tecnologia multicanale. Il 22 giugno a Ravenna sarà la volta dell’open day Astim con focus sulle tecnologie di difesa e sicurezza, mentre Matite Giovanotte e Progetto Aroma si confronteranno sull’umanesimo digitale allo Chalet dei Giardini pubblici di Ravenna. Sempre il 22 giugno Zani Work di Cesena propone un webinar sui dispositivi di protezione e il benessere sul luogo di lavoro. Il 23 giugno a Rimini Fattor Comune società benefit rifletterà su nuovi metodi per innovare e far crescere l’azienda, con l’analisi di casi di successo. Il 27 giugno alla MyO di Poggio Torriana (RN) si terrà il convegno “Fare business in equilibrio con il mondo intorno a noi”. Il 28 giugno a Forlì Gendata terrà un approfondimento sul lavoro ibrido e la sicurezza aziendale. Per gli appuntamenti istituzionali, il 29 giugno a Cesena Fiera torna Romagna Business Matching, l’evento espositivo di networking e b2b dell’associazione, arricchito da workshop e presentazioni aziendali: una vetrina unica per incontrare potenziali partner, clienti e fornitori. Il calendario prosegue il 30 giugno, quando Engineering a Mensa Matellica (RA) propone un evento sul digitale ed E’ Così a Forlì organizza un confronto sulla sostenibilità dei processi industriali. Il 2 luglio open day per i festeggiamenti dei 90 anni all’azienda alimentare Pucci di Lugo (RA), dall’1 al 3 luglio al Misano World Circuit “Fanatec gt world challenge powered by AWS - sprint cup”. Chiude, lunedì 4 luglio, l’Assemblea generale a Ravenna. Altri eventi arricchiranno poi il Fuori Festival nelle settimane e mesi successivi: l’8 luglio inaugurazione del nuovo stabilimento di Pieri a Cesena, mentre in autunno seguiranno altri appuntamenti proposti dall’azienda Angelini di Forlimpopoli per i 60 anni di attività, e ancora da Dino Zoli con altre mostre celebrative del cinquantenario e Zani Work con l’inaugurazione dei nuovi locali per il 40° anniversario. Il Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa 2022 è realizzato grazie al supporto di Umana, Vulcaflex, BIPER Banca, Deloitte, Talea Consulting, Astim, Metalsider, Sogliano Ambiente.

cs Confindustria Romagna

I più letti della settimana: