"Il Festival della Magia conferma San Marino come punto di riferimento internazionale per il settore".

Il 27° Festival Internazionale della Magia si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino. L’evento conferma il ruolo della Repubblica come punto di riferimento internazionale per il settore, offrendo ancora una volta una manifestazione che coniuga con sapienza qualità, prestigio e un profondo senso di apertura al grande pubblico. ll Gran Galà della Magia, evento centrale del Festival, si avvale di una conduzione d’eccezione: sarà infatti Raul Cremona a presentare la serata di sabato 14 marzo 2026, alle ore 21.00, presso il Teatro Nuovo di Dogana. Artista tra i più noti e apprezzati del panorama dello spettacolo italiano, Raul Cremona rappresenta una figura di riferimento assoluta nel mondo della comicità e dell’illusionismo. La sua lunga carriera, che spazia dal teatro ai grandi successi televisivi, lo ha reso un volto familiare e stimato dal grande pubblico, capace di coniugare l’eleganza dell’arte magica con un ritmo narrativo unico. Il legame tra Raul Cremona e la Repubblica di San Marino è profondo e oramai consolidato nel tempo. L’artista è stato infatti già insignito del Premio Monte Titano, il prestigioso riconoscimento conferito a personalità che hanno contribuito in modo significativo a valorizzare il Festival e a promuovere l’immagine culturale della Repubblica nel mondo. Il Gran Galà della Magia rappresenta il momento apicale della manifestazione, portando sul palco del Titano un cast di artisti di fama internazionale. La presenza di Raul Cremona, alla conduzione è sinonimo e garanzia di uno spettacolo di alto profilo artistico, foriero di un innesto tra la tradizione del varietà e la suggestione delle grandi illusioni.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

