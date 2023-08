Il festival della Magia di San Marino fa il pieno a Tavullia

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, presentato come "Il Castello Magico" nella versione estiva a Tavullia, ha ottenuto un incredibile successo. Durante i due giorni, il 29 e 30 luglio, il pubblico ha affollato l'evento, godendo di spettacoli magici, una scuola di magia per bambini con tanto di diploma, spettacoli itineranti a tema magico face painting, fire show, mercatini, e tantissimo altro. Il Festival ha beneficiato dell'esperienza e della professionalità acquisite in 25 anni di attività dello staff del Festival Internazionale della Magia di San Marino, rendendolo una delle manifestazioni più longeve della Repubblica. Il modello F.I.D.M ha dimostrato di essere vincente, e il comune di Tavullia ha colto questa opportunità già da una decina di anni, organizzando l'evento estivo marchigiano. La qualità degli artisti presentati è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che è sempre più esigente e desidera professionisti di alto livello. L'ingresso gratuito ha contribuito al grande afflusso di visitatori senza precedenti. Gli organizzatori si mostrano soddisfatti del successo ottenuto a Tavullia e ringraziano coloro che hanno creduto in loro. Stanno già lavorando per prepararsi all'edizione del 2024, con l'obiettivo di offrire ancora una volta un evento magico e indimenticabile per tutti gli appassionati di magia e illusionismo.

cs Alessandra Massi - Addetta stampa del Festival Internazionale della Magia di San Marino