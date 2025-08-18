Il Festival della Magia di San Marino protagonista al 36° Palio del Daino

Con la chiusura del 36° Palio del Daino, si rinnova il successo di una manifestazione capace di richiamare migliaia di visitatori e di trasformare Mondaino in un palcoscenico unico. Tra gli spettacoli che hanno destato maggiore entusiasmo del pubblico, spicca “Incanti e sortilegi”, portato in scena da Gabriel e Magica Gilly, artisti e organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino. Lo spettacolo, appositamente ideato in chiave medievale, ha unito suggestione e meraviglia, ricevendo applausi calorosi e grande apprezzamento in tutte le repliche. L’ufficio stampa del Festival Internazionale della Magia di San Marino esprime soddisfazione per il riscontro ottenuto e per l’opportunità di aver contribuito, con i propri artisti, ad arricchire il prestigioso cartellone del Palio del Daino.



La responsabile comunicazione Festival Internazionale della Magia Alessandra Massi

