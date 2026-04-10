Il Festival Internazionale della Magia di San Marino apre eccezionalmente le prevendite per l’edizione 2027

A seguito del grande successo della 27ª edizione e delle numerose richieste pervenute già nei giorni immediatamente successivi alla conclusione del Festival, l’organizzazione del Festival Internazionale della Magia di San Marino annuncia, in via del tutto eccezionale, l’apertura anticipata delle prevendite dei biglietti per la prossima edizione, in programma il 12, 13 e 14 marzo 2027. Una decisione strategica dettata non solo dall’entusiasmo registrato, ma anche dall’esigenza, sempre più sentita dal pubblico, di garantirsi con largo anticipo i posti migliori per uno degli appuntamenti più attesi del panorama internazionale dell’illusionismo. Per la gestione delle prenotazioni, il Festival si è affidato a LiveTicket, piattaforma leader nel settore, che permetterà una selezione semplice, immediata e trasparente dei posti disponibili. Fin da ora, gli spettatori potranno infatti scegliere il proprio posto per il Gran Gala della Magia accedendo alle migliori disponibilità in sala, a partire dalla seconda fila, assicurandosi così un’esperienza ancora più esclusiva e coinvolgente. Il Gran Gala della Magia, in programma al Teatro Nuovo di Dogana, rappresenta da sempre il momento culminante del Festival, con la presenza dei migliori artisti internazionali pronti a regalare uno spettacolo di altissimo livello. Con questa apertura anticipata, il Festival Internazionale della Magia di San Marino conferma la propria volontà di crescere ulteriormente, offrendo al pubblico un’organizzazione sempre più efficiente e un’esperienza all’altezza delle aspettative di un evento di respiro internazionale. Le prevendite sono già attive online.

C.s. - Festival della Magia







