Il Festival Internazionale della Magia di San Marino apre il proprio palcoscenico a un fenomeno paranormale autentico

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, da sempre punto di riferimento europeo per l’arte dell’illusione, annuncia un’iniziativa senza precedenti: la disponibilità a ospitare un solo fenomeno paranormale autentico, qualora venga dimostrato come tale secondo criteri rigorosi e verificabili. L’eventuale fenomeno selezionato potrà essere presentato sabato 14 marzo, durante la serata del Gran Galà al Teatro Nuovo di Dogana, il palcoscenico più prestigioso del Festival. In caso di esito positivo della valutazione, al proponente verrà assegnato un premio ufficiale di 10.000 euro, consegnato pubblicamente. L’iniziativa nasce da una riflessione culturale che accompagna da sempre il mondo della magia: dove termina l’illusione e dove, eventualmente, potrebbe iniziare qualcosa di diverso? Per questo motivo, il Festival specifica che ogni proposta sarà attentamente valutata da una commissione di esperti composta da professionisti dell’illusionismo, della percezione e del metodo sperimentale, con l’obiettivo di accertare che il fenomeno presentato non sia riconducibile a tecniche illusionistiche, prestidigitazione o artifici teatrali. Potranno essere proposti, a titolo esemplificativo: lo spostamento di oggetti senza contatto fisico, la materializzazione o smaterializzazione di oggetti, la lettura di contenuti sigillati, o qualsiasi altro fenomeno dichiarato come non spiegabile tramite trucchi o illusioni. Il Festival precisa che non vi è alcun obbligo di selezione: qualora nessuna proposta risulti conforme ai criteri richiesti, nessun fenomeno verrà ammesso e nessun premio assegnato. Le persone interessate a sottoporre una prima manifestazione di interesse possono scrivere all’indirizzo: festivaldellamagiasanmarino@gmail.com

Le modalità di valutazione e gli eventuali approfondimenti verranno comunicati direttamente ai candidati ritenuti di interesse, a insindacabile giudizio della Direzione del Festival. «La magia è un’arte che studia, conosce e rispetta i meccanismi dell’inganno percettivo», dichiara la Direzione del Festival. «Proprio per questo, se qualcuno sostiene di operare al di fuori di tali meccanismi, il nostro palcoscenico è pronto ad accoglierlo, nel massimo rispetto, ma anche con il massimo rigore.» Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 e riunisce ogni anno artisti, studiosi e appassionati da tutto il mondo, confermandosi non solo come evento di spettacolo, ma anche come luogo di riflessione culturale sul mistero, sull’illusione e sulla percezione della realtà.

c.s. Festival della Magia







