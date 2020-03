Il Festival internazionale della magia di San Marino in streaming

Lo staff del Festival internazionale della magia di San Marino vista la particolare situazione che stiamo attraversando e la permanenza forzata a casa ha pensato di fare cosa gradita allietando le vostre giornate con un pizzico magia riproponendo in diretta streaming vecchie edizioni della celeberrima manifestazione della quale avrebbe dovuto svolgersi la 23° edizione dal 13 al 15 marzo scorsi . Le puntate andranno in onda ogni lunedì e giovedì alle 15 al seguente link https://www.facebook.com/BoroTalk/ e anche sulla pagina ufficiale della manifestazione. La seconda edizione del 1999 è già disponibile. Le puntate rimarranno comunque visibili a piacimento. Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona visione. Chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti per la connessione è attivo il numero: 327/3384482

