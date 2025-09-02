Il Festival Internazionale della Magia di San Marino porta la magia al Parco Ausa con Magica Gilly& Gabriel

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino porta la magia al Parco Ausa con Magica Gilly& Gabriel.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino annuncia la partecipazione di Magica Gilly e dell’illusionista Gabriel all’evento benefico “L’isola che non c’è”, in programma domenica 7 settembre 2025 presso il Parco Ausa di Dogana, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino.

A partire dalle ore 16:00, bambini, famiglie e curiosi potranno partecipare a uno speciale laboratorio di magia aperto a tutti, dove sarà possibile mettersi in gioco, divertirsi e sperimentare l’emozione di diventare maghi per un giorno.

Il laboratorio sarà condotto da Magica Gilly, giovane artista tra le voci emergenti della magia europea, affiancata in scena dal papà illusionista Gabriel.

La loro presenza rappresenta ufficialmente il Festival Internazionale della Magia di San Marino, come segno concreto di condivisione, inclusione e impegno nel territorio.

“Sono molto felice di tornare a questo evento per il terzo anno consecutivo – dichiara Gilly – Ringrazio di cuore la Segreteria di Stato per il Turismo per avermi voluta ancora una volta. È sempre bello incontrare tante famiglie e fare magia insieme ai bambini. Non vedo l’ora!”

L’ingresso è gratuito e il laboratorio sarà attivo nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00.

In attesa della prossima edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 13 al 15 marzo 2026, questo appuntamento al Parco Ausa vuole essere un piccolo assaggio della magia che ci aspetta.

Comunicato stampa

Festival Internazionale della Magia di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: