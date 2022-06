Il festival internazionale della Magia di San Marino protagonista in Francia

Si è svolto dal 11 al 12 giugno in Francia, nel meraviglioso casinò di Arcachon il 1° salone internazionale dei creatori di illusione. Maghi illusionisti provenienti da ogni parte del mondo hanno mostrato le loro creazioni per creare stupore e meraviglia in un pubblico sempre più esigente e raffinato che non si accontenta più di vedere estrarre un coniglio dal cappello. Una giuria composta dai massimi esperti mondiali in materia era invitata a scegliere le migliori invenzioni in campo magico. Tra i giurati anche Mago Gabriel che accompagnato dalla figlia Magica Gilly era stato invitato come rappresentante del Festival internazionale della magia di San Marino. Compito di Gabriel e Gilly anche quello di selezionare il meglio della magia mondiale per portare a San Marino sul palcoscenico del teatro Nuovo di Dogana per la 24° edizione del festival internazionale della Magia di San Marino che patrocinato come sempre dalla Segreteria di stato per il turismo si terrà dal 14 al 16 aprile 2023 . "Vedrete veramente cose inimmaginabili" ha dichiarato Gabriel. Non vi resta che segnare le date sul calendario e prepararvi a vivere quello che sarà l'evento magico 2023 che ha già il vantaggio di svolgersi in un luogo che è già suggestivo e magico di suo come San Marino e ...non è poco.

c.s. Festival della magia