Il Festival Internazionale della Magia di San Marino protagonista in Francia al Salone dei Creatori di Illusione.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino continua a rafforzare la sua presenza sulla scena magica internazionale, partecipando con i suoi rappresentanti al prestigioso Salon des Créateurs d'Illusions di Les Sables d'Olonne, Francia, tenutosi dall’1 al 3 marzo. L’evento, che riunisce i più grandi creatori di illusioni e innovatori della magia a livello mondiale, ha visto la partecipazione di Gabriel e Magica Gilly, in rappresentanza del Festival sammarinese, consolidando il ruolo della Repubblica di San Marino come punto di riferimento nel panorama magico internazionale. Oltre a promuovere l’imminente 26ª edizione del Festival della Magia di San Marino, in programma dal 14 al 16 marzo 2025, la delegazione ha avuto l’onore di selezionare uno dei più straordinari creatori di illusioni dell’evento francese, offrendogli un ingaggio per l’edizione 2026 del Festival sammarinese. Un’ulteriore conferma del prestigio dell’evento, che non solo ospita i più grandi talenti mondiali ma contribuisce anche a scoprire e valorizzare nuove eccellenze del settore. “San Marino, grazie al Festival della Magia, è sempre più presente nei più importanti appuntamenti mondiali dell’illusionismo, stringendo collaborazioni con i più prestigiosi eventi del settore e affermandosi come punto di riferimento per artisti e professionisti del mondo magico” – dichiarano gli organizzatori. L’appuntamento con il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino è ormai imminente: dal 14 al 16 marzo, la Repubblica del Titano accoglierà artisti, appassionati e visitatori da tutto il mondo per un weekend di magia, spettacoli e illusioni senza precedenti. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti:

