Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si unisce a San Marino Comics per un'esperienza magica straordinaria

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si unisce a San Marino Comics per un'esperienza magica straordinaria.

San Marino, 18 agosto 2023 - È con grande entusiasmo che annunciamo la collaborazione speciale tra il Festival Internazionale della Magia di San Marino e San Marino Comics. In un'incredibile sinergia tra due degli eventi più prestigiosi della Repubblica di San Marino, gli amanti della magia e dell'intrattenimento avranno l'opportunità unica di immergersi in un mondo di incantesimi, illusioni e divertimento. L'edizione di quest'anno del San Marino Comics, in programma dal 25 al 27 agosto, sarà impreziosita dalla presenza degli acclamati illusionisti Gabriel e Magica Gilly. Dopo il loro straordinario successo nell'edizione precedente, tornano nei panni di Harry Potter e Hermione Granger, i celebri personaggi del mondo magico. Questa affascinante interpretazione sarà un vero spettacolo per gli occhi e il cuore di tutti i partecipanti. Un aspetto particolarmente emozionante di questa partnership è l'opportunità offerta a tutti i visitatori di apprendere gratuitamente alcuni dei più grandi trucchi magici. Con sessioni di formazione guidate dagli stessi Gabriel e Magica Gilly, gli appassionati di magia avranno l'occasione di scoprire i segreti dietro le illusioni che hanno incantato il pubblico di tutto il mondo. La collaborazione tra il San Marino Comics e il Festival Internazionale della Magia di San Marino rappresenta un legame profondo tra due eventi di straordinaria rilevanza. Il Festival Internazionale della Magia, che celebrerà il suo 25º anniversario dal 15 al 17 marzo prossimo, è diventato un pilastro dell'intrattenimento nel panorama culturale di San Marino. Questo evento storico si distingue come l'evento più longevo della piccola Repubblica e continuerà a incantare il pubblico con spettacoli magici, workshop e momenti di pura meraviglia. Alessandra Massi, addetta stampa del Festival Internazionale della Magia di San Marino, ha commentato: "Questa partnership rappresenta un passo avanti nel portare l'arte della magia a nuove vette. Siamo entusiasti di collaborare con San Marino Comics per creare un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti." Non perdete l'opportunità di essere parte di questa magica sinergia tra il Festival Internazionale della Magia di San Marino e San Marino Comics. Segnatevi le date - dal 25 al 27 agosto - per un fine settimana di incanto, intrattenimento e divertimento senza pari.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, vi invitiamo a visitare i siti ufficiali di entrambi gli eventi:

Sito ufficiale del Festival Internazionale della Magia di San Marino

www.festivalinternazionaledellamagia.com

Sito ufficiale di San Marino Comics

www.sanmarinocomics.com

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: