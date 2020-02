Il Festival internazionale della magia incontra Cagliostro

Dal 13 al 15 marzo prossimi si terrà nella Repubblica di San Marino, il 23° Festival internazionale della magia, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo.

Come tradizione l’organizzatore Mago Gabriel ci introdurrà al magico evento presentandoci qualcosa di sensazionale e insolito.

Gabriel ha commemorato tutti i grandi personaggi enigmatici e misteriosi della storia, da Nostradamus a Gustavo Rol o il grande mago Houdini.

Ne mancava uno, forse il più tenebroso e mistico di sempre, colui che ancora conserva tantissimi lati oscuri, il cui nome è sinonimo di Mistero: Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro !!

Come tutti sanno venne imprigionato nella Fortezza di San Leo in una cella di massima sicurezza dalla quale era praticamente impossibile evadere, e ivi si spense il 26 agosto 1795.

“Sarà un caso (ci racconta Gabriel) ma il Conte mi è apparso in sogno lanciandomi una sfida impossibile che per il momento non posso rivelare, anche perché non so se sarò mai in grado di raccoglierla, però mi piacciono le sfide:

comincerò avvicinandomi al maestro, entrando in punta di piedi nel suo mondo, nel suo ambiente dove ancora si percepisce la sua presenza” .

Venerdì 6 marzo alle ore 10,30 presso la Fortezza di San Leo (Torrione di Francesco di Giorgio Martini) si terrà la conferenza stampa di presentazione del 23° Festival Internazionale della Magia in occasione della quale Gabriel presenterà un particolare esperimento per la stampa presente che farà da preludio al festival della magia e… forse anche alla sfida impossibile?

“Io sono un illusionista” puntualizza Gabriel, non ho doti paranormali, il mio mestiere è creare illusioni, come sicuramente faceva Cagliostro, intanto comincerò creando l’illusione della sua presenza…ma attenzione perché sarà… come reale!!

Appuntamento quindi al 6 Marzo alla Fortezza di San Leo, la stampa è invitata a partecipare!!

E’ gradita la conferma anche per poter riservare il servizio navetta per la Fortezza (partenza da Piazza Dante alle ore 10.20):

Mago Gabriel: magicogabriel@gmail.com Tel. 344/1848845

San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l.: c.protti@sanleo2000.it Tel. 0541/926067 int. 5



