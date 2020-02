Il Festival internazionale della magia su TV 2000

Martedì 4 febbraio in diretta da Roma, su TV 2000 sono stati ospiti Mago Gabriel e Magica Gilly che si sono cimentati in una breve esibizione e parlato del 23° Festival internazionale della magia di San Marino che si svolgerà dal 13 al 15 marzo, nell'antica Repubblica del Titano con il patrocinio della Segreteria di stato al turismo. Ricordiamo che Gabriel è l'ideatore e organizzatore dell'evento,Magica Gilly sua figlia ed entrambi sabato 14 marzo alle 21,00 saliranno sul palcoscenico del teatro Nuovo di Dogana al gran gala della magia. Tanti gli appuntamenti della magica kermesse, come il concorso Trofeo Arzilli che si terrà venerdì 13 marzo alle ore 21,00 al Kursaal, il grande spettacolo per bambini e famiglie di domenica 15 marzo alle ore 16,00 al Kursaal. Tutto il centro storico della città ospiterà spettacoli magici itineranti gratuiti con il meglio della magia mondiale. Per visualizzare tutto il programma e prenotare i biglietti che si stanno velocemente esaurendo vi invitiamo ad andare sul sito: http://www.festivalinternazionaledellamagia.com/ Prevendita diretta : Edicola Quadrifoglio via Piana 101 San Marino.

