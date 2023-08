GREEN FESTIVAL Il fiume raccontato dai bambini agli adulti

Giovedì alle ore 17,00 presso la Biblioteca Antonio Baldini di Santarcangelo si inaugura la mostra “Conoscere il mio fiume”, oltre 140 opere dei bambini delle scuole elementari di Santarcangelo, frutto di un laboratorio ideato e coordinato dal Green Festival Montefeltro e San Marino. Il progetto ha avuto un suo viatico ricco di spunti, con la lettura di poesie e racconti dedicati al fiume, fra cui il celebre “E viaz” di Tonino Guerra, ed è proseguito con le uscite al fiume condotte dalle guardie ambientali dell'associazione Valmatrek e dalla guida escursionistica Tommaso Campana. Tutte queste suggestioni sono poi confluite negli elaborati pittorici dei bambini, sotto la guida dell’artista e atelierista Marinella Giacobbi. “Giovani e soprattutto giovanissimi, sono da sempre al centro delle attività del festival, che ha creato mostre e laboratori didattici al fine di infondere in loro un'impronta formativa sulle tematiche ambientali. Sono loro i primi artefici del cambiamento, portando letteralmente a casa tutto quanto hanno imparato e trasmettendolo in primis ai genitori. Nel caso del fiume, abbiamo ritenuto importante arrivare a fargli mettere quel 'dito nell'acqua' guardandosi attorno, per capire che il fiume non è un semplice canale in cui scorre l'acqua, ma un ecosistema complesso in cui piante e animali vivono in un equilibrio che è anche nel nostro interesse preservare" dice Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival Montefeltro e del Green Festival San Marino, quest’ultimo al suo quinto anno di vita. È dei giorni scorsi il sopralluogo dello staff del festival insieme alla direttrice della biblioteca Simona Lombardini, per mettere in scena gli oltre 140 elaborati dei bambini. Centoquaranta racconti visivi che sicuramente non mancheranno di emozionare e indurre riflessioni ecologiche, nella folla di genitori, parenti e visitatori che parteciperà all'inaugurazione. La mostra sarà poi visitabile, negli orari di apertura della biblioteca, fino a giovedì 14 settembre. Info al 0541 356299

