Il fotografo Marco Vincenzi a sostegno del popolo ucraino

Cari Amici e Conoscenti, gli eventi di guerra che stanno interessando il territorio ed il popolo ucraino, in questi giorni hanno mosso in me il desiderio di portare un aiuto, per quanto è possibile.

Vi scrivo per chiedere un supporto affinché sia possibile ampliare la raccolta di denaro, che intendo inviare come aiuto al popolo ucraino, e per questo motivo ho pensato alla fotografia. Intendo mettere a disposizione questa mia fotografia, che stamperò a tiratura limitata di 20 copie, nel formato 40x50 cm (foto 32x47 cm), su carta Hahnemühle, per i primi che mi scriveranno di essere interessati. Il contributo per la fotografia è di 100 euro (+ eventuali spese di spedizione, se non consegnata a mano), che devolverò interamente alla causa ucraina (tramite CRI e UNHCR).

Il mio contributo riguarderà quindi il costo delle stampe, che non detrarrò dall’importo richiesto.

Marco Vincenzi