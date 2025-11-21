“Il fregio che non c’è”. Presentazione del focus al Museo di Stato

Giovedì 20 novembre 2025 il Museo di Stato di San Marino ha ospitato la presentazione alle famiglie dell’attività didattica biennale “Il fregio che non c’è. Un percorso didattico sulla Basilica del Santo”. Il progetto educativo, a cura delle Sezioni Didattica e Archeologica degli Istituti Culturali-Musei di Stato con la collaborazione di Ceramica Barbò Cooperativa Sociale Involo, è stato realizzato con l’attuale classe IV della Scuola Elementare di Cailungo e con il contributo delle docenti. Il percorso si è concluso con un Focus ospitato al Museo di Stato. Quando duecento anni fa, nel 1825, venne deliberato di demolire l’antica Pieve di San Marino per costruirne una più grande, il progetto per la nuova Pieve fu affidato all’architetto bolognese Antonio Serra. La nuova Pieve fu edificata in stile neoclassico. Nella parte superiore della facciata, tra la finestra e il timpano, si vede oggi una cornice rimasta vuota. Nel progetto dell’architetto avrebbe dovuto ospitare un bassorilievo in terracotta con episodi della vita di San Marino, che non è stato però mai realizzato. Il percorso didattico “Il fregio che non c’è” trae spunto proprio da questa assenza e da una riflessione sulla “Vita di San Marino”. Dopo la lettura e il racconto in classe della “Vita di San Marino”, bambini e bambine sono stati accompagnati al Museo di Stato e nel centro storico di Città alla ricerca di indizi della presenza, ancor più che fisica, sentimentale ed emozionale, del Santo Fondatore. In classe è stata quindi costruita una grande mappa dove sono stati posizionati personaggi, luoghi e momenti della vita di Marino, ricostruendo tempi e spazi del racconto. Si è poi lavorato per realizzare una parte del bassorilievo in terracotta che avrebbe dovuto ornare la facciata della Basilica del Santo. La classe ha scelto di rappresentare l’episodio di San Marino che ammansisce l’orso che aveva divorato il suo asino. Dopo che i bambini hanno realizzato il disegno preparatorio del bassorilievo, nel Laboratorio Ceramica Barbò con l’argilla la bidimensionalità del disegno è stata trasformata nella tridimensionalità del bassorilievo grazie all’aiuto dei ceramisti. Il Focus “Il fregio che non c’è. Un percorso didattico sulla Basilica del Santo” è visitabile al Museo di Stato fino all’11 gennaio 2026.



c.s. Istituti Culturali - Dipartimento Istruzione e Cultura










